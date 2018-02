Viele Leute haben von dem Boom der Kryptowährungen profitiert - zumindest die, die früh auf diese Entwicklung gesetzt haben. Wieviel Vermögen die wichtigsten Kryptoinvestoren angehäuft haben.

Chris Larsen

Der Investor hat früh auf Kryptowährungen gesetzt und vom Boom am meisten profitiert. Als Mitbegründer des Zahlungsnetzwerk Ripple, das internationale Zahlungen für Banken erleichtern soll, hat er sich einen Namen in der digitalen Währungswelt gemacht. Larsen ist aktuell der reichste Mann in der Krypto-Welt: Er besitzt laut Auswertung des Magazin Forbes Krypto-Coins im Wert von 8 Milliarden US-Dollar.

Cameron und Tyler Winklevoss

Die Zwillingsbrüder Winklevoss investierten schon in Bitcoins als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...