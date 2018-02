Die Zeitschrift "Allegra" gibt Frauen Ratschläge in Sachen Outfit. Doch was taugen diese Tipps für die Geschäftswelt?

Liebe Leser und Leserinnen,ja: Leserinnen. Ich weiß, dass 68 Prozent der Handelsblatt-Leser männlich sind, aber das sind eben nicht alle. Bei 4,75 Millionen Besuchern der Handelsblatt-Website im Monat habe ich wirklich alle Gründe, mich heute auch einmal an die Frauen im Business zu wenden. Und dann habe ich auch gleich bahnbrechende Neuigkeiten für Sie. Ich sage es Ihnen ohne jede Übertreibung: Sie werden Ihr Erscheinungsbild mit ganz anderen Augen sehen.

Aber zunächst einmal: Wann haben Sie sich zuletzt gefragt: "Was soll ich nur anziehen?" Sie fragen sich das gar nicht? Sie greifen einfach in den Schrank und nehmen das erst beste, dass Ihnen für die ungemütlichen Temperaturen draußen warm genug erscheint? Das geht gar nicht! Sie lügen ja, ohne mit der Wimper zu zucken! Nageln Sie mich nicht fest, aber ich würde sagen: Das passende Outfit beschäftigt uns am Tag locker eine volle Stunde. Und jetzt nicht die Augen verdrehen, sondern ehrlich sein!

Dies vorausgeschickt: Wie stellen Sie sich eine Frau mit dem Vornamen Allegra vor? Eine Frau also, die heißt wie eine erfolglose Frauenzeitschrift? Ich kann nicht anders: Ich stelle mir Allegra vor, wie die Zeitschrift immer sein wollte: jung, modisch, selbstbewusst, souverän. Was dem großen Verlagshaus nicht gelungen ist - ich fühle es: Diese Allegra hat es zur Perfektion gebracht. Sie ist die Fröhliche - was immer sie tut, sie tut's mit Leichtigkeit.

Nun also hat die liebe "Allegra" kürzlich ...

