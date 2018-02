Der Koalitionsvertrag steht und die Welt freut sich über einen europafreundlichen Kurs der Bunderegierung in spe. In der Finanz- und Immobilienbranche aber werden skeptische Stimmen laut.

Einen finalen 24-stündigen Verhandlungsmarathon hatte es noch gebraucht, um den Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD zu vollenden. Seit Mittwochmorgen nun steht er. Die Verhandlungspartner sind zufrieden, die Märkte bislang auch: Der Leitindex Dax verzeichnet nach Tagen voller Rückschlägen ein Plus von 0,8 Prozent, international wird die Koalition als europafreundlich aufgefasst, was die Kauflust auf südeuropäische Anleihen steigert.

In der Finanzwelt aber trifft der Koalitionsvertrag auf skeptische, mahnende Stimmen. Vielen sind die Mehrausgaben der Koalition ein Graus. 48 Milliarden werden die Projekte der neuen Großen Koalition von Baukindergeld bis Steuerentlastung, etwa beim Solidaritätszuschlag, wohl kosten. Insgesamt sind in der Legislaturperiode Ausgaben von 1,438 Billionen Euro vorgesehen. Das schmilzt den Haushaltsüberschuss zusammen und manche Bank, wie etwa die Commerzbank, fragt sich schon, wie es künftig um die schwarze Null bestellt sein wird, wie lange der Staatshaushalt also noch ausgeglichen sein werde. "Der heute geschlossene Koalitionsvertrag sieht für diese Legislaturperiode massive Mehrausgaben und Mindereinnahmen vor.

Haushaltsdefizite lassen sich nur bei anhaltend günstigen Rahmenbedingungen vermeiden. Eine schwarz-rote Koalition dürfte die Arbeitsmarktreformen der Schröder-Ära weiter zurückrollen", kritisiert Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.

Nachdem Wolfgang Schäuble in den vergangenen Jahren für die CDU die Finanzen des Bundes verwaltet hat, soll das Amt des Finanzministers nach Vorstellungen der Groko künftig an die SPD gehen, und zwar an Olaf Scholz, den amtierenden Hamburger Oberbürgermeister. Bei Florian Hense, Volkswirt bei der Privatbank Berenberg, löst das aber keine Furcht vor finanziellen Exzessen aus. Scholz sei Realist und innerhalb der SPD derjenige, der Wolfgang Schäuble vermutlich am nahesten stünde.

An den Märkten macht sich indes schon Optimismus wegen des europafreundlichen Kurses der Großen Koalition breit. Investoren griffen verstärkt zu südeuropäischen Anleihen, was sich in steigenden Kursen und analog dazu fallenden Renditen äußert.

So fielen etwa die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen Italiens und Portugals um jeweils acht Basispunkte, bei ...

