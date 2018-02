NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Mittwoch weiteren neuen Mut geschöpft und nach Schnäppchen Ausschau gehalten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der am Montag noch zeitweise um 6 Prozent oder 1600 Punkte eingebrochen war, legte zuletzt um 1,27 Prozent auf 25 229,57 Punkte zu. Bereits am Vortag hatte er sich wieder zu erholen begonnen und um etwas mehr als 2 Prozent zugelegt.

Nach wie vor aber gibt es warnende Stimmen, dass die Schwankungen an den Börsen noch nicht ausgestanden sein dürften und neue Abwärtsbewegungen durchaus denkbar seien. Es wäre naiv, bereits jetzt schon zu glauben, die Märkte seien in den Bullenmarkt-Modus zurückgekehrt, zeigte sich Analyst James Hughes vom Broker Axitrader skeptisch.

Am US-Anleihemarkt sank zuletzt die Rendite der richtungweisenden Bonds moderat auf 2,79 Prozent. Die Ölpreise gingen spürbar zurück. Der US-Dollar legte wieder zu./ck/he

ISIN US2605661048

