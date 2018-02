Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Bezirk Küste hat die IG Metall auch in den Bezirken Niedersachsen und Bayern beschlossen, den Pilotabschluss übernehmen zu wollen, den die Gewerkschaft und Arbeitgeber in Baden-Württemberg in der Nacht auf Dienstag erzielt haben.

Die IG Metall Niedersachsen teilte mit, dass sie auf der Grundlage des Pilotabschlusses am 15. Februar mit dem Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall verhandeln will. Der Beschluss sei einstimmig am Mittwoch von der Tarifkommission der Gewerkschaft gefasst worden.

Bereits am Donnerstag beginnen in München die Verhandlungen zwischen der IG Metall Bayern und dem Arbeitgeberverband vbm zur Übernahme des Pilotabschlusses.

Auch am Donnerstag will der IG Metall Bezirk Küste auf Basis des Pilotabschlusses mit den Arbeitgebern verhandeln, wie bereits am Dienstag angekündigt.

Am späten Montagabend hatten sich - nach 24-Stunden-Streiks in der Woche zuvor - in Stuttgart IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall in der sechsten Verhandlungsrunde auf einen Tarifabschluss für die nächsten zwei Jahre geeinigt. Demnach erhalten die 900.000 Beschäftigten der Branche in Baden-Württemberg ab 1. April 4,3 Prozent mehr Gehalt und ab 1. Januar 2019 den Anspruch, ihre wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden zu reduzieren, für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren.

Für die Monate Januar bis März 2018 erhalten die Beschäftigten eine Einmalzahlung von 100 Euro, 2019 erhalten sie zudem einen Festbetrag von 400 Euro sowie ein neues tarifliches Zusatzgeld von 27,5 Prozent eines Monatseinkommens.

Ab 2019 können Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen wie Kinder erziehen oder Angehörige pflegen oder beruflichen Belastungen wie Schichtarbeit außerdem das neue tarifliche Zusatzgeld in freie Tage umwandeln.

Der neue Tarifvertrag sieht auch Regelungen vor, der es vielen Betriebe erlaubt, mit deutlich mehr Beschäftigten als heute 40-Stunden-Verträge abzuschließen.

Der Tarifvertrag läuft bis zum 31. März 2020.

Traditionell wird der Tarifbeschluss im Pilotbezirk von den anderen Bezirken übernommen und gilt somit nach formalen Beschlüssen in den jeweiligen Bezirken für die insgesamt bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektronikindustrie.

