Nach den jüngsten Marktturbulenzen sind die Kurse der heimischen Staatsanleihen am Mittwoch gefallen. In allen beobachteten Laufzeiten wurden Kursverluste verbucht.Am Vortag hatten noch starke Kursverluste an den Aktienbörsen weltweit die Investoren zeitweise in sichere Anlagehäfen gedrängt. Zuletzt hatte sich die Lage ...

