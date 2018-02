Zürich (ots) - Das Migros-Tochterunternehmen Mibelle prüft den

Aufbau einer neuen Kosmetiklinie unter dem Namen «nju», wie eine

Sprecherin gegenüber der «Handelszeitung» bestätigt. «Es ist richtig,

dass wir für die Mibelle Group eine neue Marke mit dem Namen 'nju' in

der Schweiz registriert haben», so die Sprecherin.



Für die neue Kosmetiklinie arbeitet Mibelle mit dem deutschen

Internet-Promi «xLaeta» zusammen. Die Youtuberin gehört zu den Stars

in den sozialen Medien. Zehntausende folgen ihr auf Facebook. 1,4

Millionen Abonnenten zählt ihr Instagram-Konto. 1,6 Millionen

Menschen haben den Youtube-Kanal des It-Girls abonniert. Damit gehört

sie zu den hundert meistabonnierten Youtubern in der

deutschsprachigen Welt.



Wann die Produktpalette lanciert wird, ist noch unklar. Zurzeit

laufe noch die Prüfung der Markenrechte auf internationaler Ebene.

«Bevor diese Prüfung nicht abgeschlossen ist, ist auch noch nichts

definitiv abgesegnet», sagt die Mibelle-Sprecherin.



