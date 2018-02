BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Bundestagsabgeordnete haben sich mit Blick auf den Koalitionsvertrag enttäuscht über den Verlust des Bundesfinanzministeriums gezeigt. Der CSU-Politiker Hans Michelbach sagte am Mittwoch vor Beratungen der Bundestagsfraktion der CDU/CSU in Berlin, es sei "bitter", dass die Union dieses Schlüsselministerium abgebe. Auch andere Abgeordnete zeigten sich enttäuscht, wollten sich aber nicht offen äußern. Das Bundesfinanzministerium war bisher CDU-geführt, das Ressort geht aber nun laut Koalitionsvertrag an die SPD./hoe/DP/she

