BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat mit Blick auf den Koalitionsvertrag vor allem Fortschritte in der Europapolitik, bei der Digitalisierung und in der Bildung betont. "Europa muss nicht mehr auf uns warten", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch vor dem Beginn von Beratungen der Unions-Bundestagsfraktion. Union und SPD hätten eine Antwort auf die Herausforderungen in Europa und könnten nun dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Antwort geben. Dieser hatte bereits vor Monaten grundlegende Reformen in der EU sowie der Eurozone gefordert.

Kauder verwies außerdem auf geplante Milliardeninvestitionen von Union und SPD bei der Digitalisierung. Deutschland sei die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. "Aber wenn wir sehen, was bei unseren Mitwerbern in der Digitalisierung abläuft, sind wir geradezu Waisenknaben. Das wird sich ändern." Zudem würden Union und SPD die Bildungspolitik modernisieren und umkrempeln./hoe/DP/she

