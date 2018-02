Die Besetzung der CDU-Ressorts in einer neuen Regierung steht noch nicht endgültig fest. Merkel habe in einer Sitzung des CDU-Vorstands am Mittwochnachmittag um Zeit für die Entscheidung gebeten, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf Sitzungsteilnehmer.

Sie habe noch nicht über die Personalauswahl nachdenken können und müsse überdies noch mit den betroffenen Personen Gespräche führen. Offen sei insbesondere noch, ob der bisherige Finanzstaatsekretär Jens Spahn einen Ministerposten bekomme, so die Zeitung.