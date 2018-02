Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta024/07.02.2018/17:25) - StarDSL AG: Mitglied des Aufsichtsrats legt sein Mandat nieder



Hamburg 07.02.18 StarDSL AG gibt hiermit bekannt, dass Herr Peter Koch sein Amt niedergelegt hat. Herr Peter Koch gehörte dem Aufsischtsrat der Gesellschaft seit 2014 an.



Der Vorstand und der Aufsichtsrat bedauern den Rücktritt und danken Herrn Koch für sein großes Engagement.



Der Vorstand wird ein neues Aufsichtsratsmitglied gerichtlich bestellen lassen.



(Ende)



