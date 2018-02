Berlin (ots) - Welche Anzeigen haben im zurückliegenden Jahr 2017 am besten funktioniert - weil sie zum Beispiel ein Produkt besonders attraktiv dargestellt, eine Dienstleistung clever in Szene gesetzt oder ein wichtiges gesellschaftliches Thema intelligent visualisiert haben? Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) lädt ein, sich mit den Besten der Besten für die Auszeichnung "Anzeige des Jahres 2017" zu messen. Werbeagenturen und Werbekunden sind aufgerufen, ihre gelungenste Zeitungsanzeige ins Rennen zu schicken. Der Wettbewerb der deutschen Zeitungen wird zum 33. Mal ausgeschrieben.



Die Anzeigen müssen im Jahr 2017 in Tages-, Wochen- oder Sonntagszeitungen und in einem Zeitungsformat von mindestens einer Viertel-Seite erschienen sein. Die Kriterien, nach denen die Bewertung erfolgt, lauten: klare Botschaft, überzeugende Idee, gelungene gestalterische Umsetzung und in der Breite der Zeitungstitel realisierbar. Eine renommierte Fachjury aus Mitgliedern des Art Directors Club für Deutschland (ADC) und Marketing- und Verlagsexperten wird die besten Anzeigen mit Gold, Silber und Bronze küren.



Infos und Teilnahmeunterlagen stehen zum Download unter https://awards.die-zeitungen.de/ bereit.



Im Lauf eines jeden Jahres nominieren die Fachjuroren bereits aktuelle Zeitungsanzeigen für den Wettbewerb. Ausgewählte Anzeigen aus der kontinuierlichen ZMG-Anzeigenbeobachtung sind ebenfalls im Rennen um die Edelmetallplätze.



Einsendeschluss ist 28. Februar 2018. Die Preisverleihung findet am 26. April 2018 in Berlin statt.



Pressekontakt: Presse: Anja Pasquay Telefon: 030/ 726298-214 E-Mail: pasquay@bdzv.de



Award: Dr. Joachim Donnerstag E-Mail: donnerstag@bdzv.de, Telefon: 069/97382226