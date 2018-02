Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch zu einer Gegenbewegung angesetzt und stark im Plus geschlossen. Aufgrund der guten US-Vorgaben hatten die Märkte bereits am Morgen relativ deutlich zugelegt, nach der erneut freundlichen Eröffnung der Wall Street gab es dann nochmals etwas Schub nach oben. Der SMI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...