FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat 2017 einen Rekordgewinn geschrieben und rechnet 2018 mit einem weiteren guten Jahr. "Wir haben das beste Jahr hinter uns, was das Ergebnis angeht", sagte Konzernchef Carsten Spohr bei der Vorstellung des neuen Markenauftritts in Frankfurt. Die Geschäftszahlen für 2017 legt der DAX-Konzern am 15. März vor.

Die Buchungslage in den ersten Wochen des laufenden Jahres sei "erfreulich" gewesen, sagte Spohr. Für Aussagen über das Gesamtjahr sei es aber noch zu früh.

Nach der Übernahme von Teilen der insolventen Air Berlin werde die Lufthansa im laufenden Jahr rasant wachsen. Insgesamt mehr als 60 Maschinen hat der Konzern aus der Insolvenzmasse erhalten. Der Airline-Konzern rechnet nach früheren Angaben mit bis zu 3.000 zusätzlichen Stellen, insbesondere in den Bereichen Cockpit und Kabine. Aber auch die Konkurrenz expandiert, etwas die britische Easyjet, die auch Teile von Air Berlin übernommen hat, und Ryanair.

Spohr geht davon aus, dass die Kapazitäten, die nach der Insolvenz von Air Berlin aus dem Markt gegangen sind, mehr als ausgeglichen werden, was Druck auf die Preise verursachen dürfte. An der Haltung der Lufthansa zu der zum Verkauf stehenden Alitalia habe sich nichts geändert. Interesse hat der Konzern aber nicht an der verlustreichen Airline in ihrem jetzigen Zustand. Im Oktober hatte die Lufthansa mitgeteilt, sie habe ein Angebot für Teile von Alitalia zum Aufbau einer neu strukturierten Fluggesellschaft eingereicht.

Presseberichten zufolge ist Lufthansa bereit, 300 Millionen Euro auf den Tisch zu legen - die Regierung in Rom hoffe allerdings auf 500 Millionen Euro für Alitalia. Laut italienischen Medienberichten vom Januar ist die Lufthansa Favorit der Regierung in Rom für exklusive Verhandlungen.

Anlässlich des 100. Geburtstags ihres Wappentieres erhält die Flotte der Kranich-Airline nach rund 30 Jahren nach und nach eine Lackierung in neuem Design.

Zusätzliche Kosten für die Umlackierung entstehen dadurch nicht, die Maschinen sollen die neuen Farben erhalten, wenn sie alle sieben Jahre regulär neu lackiert werden müssen, sagte Spohr. Bis Ende 2018 sollen rund 40 Maschinen mit dem neuen Design unterwegs sein.

