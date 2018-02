Liebe Leser,

im Gegensatz zu anderen Unternehmen verzeichnet die Deutsche Bank-Aktie nach dem Kursbeben an den US-Börsen keine Erholung. Die Aktie ist weiter auf dem Weg nach unten, wie sich am Mittwoch andeutet. Der Wert ist in einen deutlichen Abwärtstrend übergegangen, meinen die charttechnischen Spezialisten. Konkret: Der Wechsel in den Baisse-Modus hat sich relativ abrupt vollzogen. Innerhalb einer Woche gab die Aktie der Deutschen Bank gleich um 12 % nach. Innerhalb von zwei Wochen ... (Frank Holbaum)

