ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Mittwoch von den heftigen Vortagesverlusten in Reaktion auf den Absturz der Wall Street zum Wochenstart etwas erholt. Wieder kamen die Impulse aus den USA, denn auch die Wall Street hatte sich am Vorabend erholt und so den Startschuss für die Gegenbewegung in der Schweiz geliefert. Verstärkt wurde die Aufwärtsbewegung durch eine positive Handelseröffnung der US-Börsen am Nachmittag.

Gestützt wurden eidgenössische Aktien zudem vom Devisenmarkt, wo der Dollar am Nachmittag zum Franken deutlich aufwertete. Für den Greenback spricht die wieder gestiegene Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung im März. Diese war nach dem Flashcrash der Wall Street am Montag zwischenzeitlich auf 80 Prozent gefallen, bewegte sich zuletzt aber wieder Richtung 100 Prozent.

Der SMI erholte sich um 1,6 Prozent auf 8.975 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 69,37 (zuvor: 105,98) Millionen Aktien. An der Spitze des Tableaus standen Swisscom mit einem Aufschlag von 3,1 Prozent, obwohl der Telekommunikationskonzern den Diebstahl von 800.000 Kundendaten einräumen musste. Allerdings blieben die Gesamtjahreszahlen für 2017 ohne böse Überraschungen. Das Unternehmen erreichte die selbst gesteckten Ziele und will verstärkt auf die Kostenbremse treten.

Ebenfalls zu den klaren Gewinnern zählte die Aktie von Julius Bär mit einem Plus von 2,8 Prozent. Die Analysten der Citigroup hatten die Empfehlung für die Titel des Finanzkonzerns auf "Kaufen" erhöht. Die Wettbewerberpapiere der UBS kletterten um 2,1 Prozent. Hier hatte sich Berenberg positiv geäußert. Die Analysten hoben das Kursziel an und rieten weiter zum Kauf des Wertes. Die Großbank sei ein günstig bewerteter Vermögensverwalter und keine überteuerte Investmentbank, urteilten die Analysten. Die erheblichen Umstellungen im Investmentbanking würden vom Markt noch unterschätzt, hieß es weiter.

Die LBBW bestätigte zwar das Urteil "Kaufen" für Roche, senkte aber das Kursziel deutlich. Die Titel hinkten mit plus 1,2 Prozent der sehr festen Entwicklung in der Schweiz insgesamt etwas hinterher.

February 07, 2018

