BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat nach Angaben des Unions-Mittelstandspolitikers Hans Michelbach (CSU) eine erneute große Koalition mit CDU und CSU an eine Übernahme des Finanzressorts geknüpft. "Die SPD hat diese Ressortabdeckung zur Bedingung für eine Koalition gemacht", sagte Michelbach in Statements zu Journalisten vor einer Sitzung der Unions-Fraktion über den Koalitionsvertrag. Die SPD habe das Finanzministerium am Ende zum "Knackpunkt" für eine Koalition gemacht und "ohne diesen Erfolg beim Ministerium aussteigen" wollen.

"Das Finanzministerium als Schlüsselministerium abzugeben, ist alles andere als zufriedenstellend", betonte Michelbach. Allerdings habe auch die Union Ministerien, in denen sie Impulse setzen könne. "Ich bin Optimist, dass wir auch hier für den Wirtschaftsstandort etwas erreichen können", betonte der CSU-Politiker. Insbesondere gelte dies für die investive Forschungsförderung, die Wohnungsbauförderung, die degressive Abschreibung und die Städtebauförderung.

February 07, 2018

