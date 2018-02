Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch zu einer Gegenbewegung angesetzt und stark im Plus geschlossen. Aufgrund der guten US-Vorgaben hatten die Märkte bereits am Morgen relativ deutlich zugelegt, nach der erneut freundlichen Eröffnung der Wall Street gab es dann nochmals etwas Schub nach oben. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex überschritt kurz vor Handelsende sogar noch kurz die 9000er-Marke. Im Fokus standen vor allem die defensiven Swisscom mit einer ungewöhnlichen Avance sowie diverse Finanztitel mit ebenfalls grossen Gewinnen.

Ob die Erholung so nahtlos weitergeht, muss sich zeigen. Viele Investoren hegen jedenfalls noch Zweifel. Die Situation an den internationalen Aktienmärkten sei weiterhin fragil, warnen die meisten Marktbeobachter. Zwar seien die Fundamental-Daten weiterhin gut. Es sei aber trotzdem gut möglich, dass es zu weiteren Rückschlägen verbunden mit grösserer Volatilität komme. Dass die Volatilität hoch bleiben könnte, zeigt auch das als "Angstbarometer" bekannte VSMI. Dieser büsste am Mittwoch zwar deutlich an Terrain ein (-18%), liegt aber weiterhin auf hohem Niveau. Ausserdem meinte ein Händler: "Aktien sind durch die Korrektur der vergangenen Tage zwar weniger teuer, aber noch nicht günstig geworden."

Der Swiss Market Index (SMI) notierte zum Handelsschluss 1,57% höher bei 8'975,01 Punkten und damit ...

