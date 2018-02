Paris -Dank der fortgesetzten Erholung an der Wall Street haben Europas Börsen am Mittwoch ebenfalls wieder Boden gut gemacht. Stützend wirkte zudem der schwächelnde Eurokurs, der europäische Unternehmen beim Export in Länder ausserhalb des Währungsraums unterstützen kann.

Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Plus von 1,76 Prozent auf 3454,52 Punkte. Damit machte der Leitindex der Eurozone einen Teil seines Vortagesverlustes ...

