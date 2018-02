Bruchhausen-Vilsen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



VILSA gibt den Startschuss für die Outdoor- Saison - mit tatkräftiger Unterstützung der Marke VAUDE. Gemeinsam mit dem renommierten Ausrüstungshersteller macht VILSA Sie mit einem exklusiven Outdoor-Paket fit für die Natur. Dank VILSA lässt sich damit die Natur gleich viel besser spüren, getreu dem Motto "Der Natur auf der Spur".



Für die diesjährige Aktion greift VILSA auf ihre Klassiker zurück: die vier Sorten VILSA Mineralwasser machen mit attraktiven Sonderetiketten auf der 12x1 Liter Mehrwegflasche auf das große Gewinnspiel aufmerksam, das Ihre Herzen als Naturfreund höher schlagen lässt. Wie das geht? Einfach VILSA Mineralwasser kaufen, Kassenbon auf www.vilsa.de hochladen und mit etwas Glück 1 von 50 Outdoor-Paketen der Marke VAUDE mit Rucksack, Schlafsack und Isomatte gewinnen.



Doch damit nicht genug: Zusätzlich verlosen VILSA und VAUDE in einzelnen ausgewählten Märkten ein hochwertiges Iglu-Zelt für zwei Personen. Einfach in einem der teilnehmenden Märkte das aufgebaute Zelt entdecken und eine ausgefüllte Teilnahmekarte in die Losbox werfen. Denn "Das Glück liegt in der Natur".



Dass gerade VILSA mit VAUDE zusammenarbeitet, hat natürlich einen besonderen Hintergrund. Seit Jahren setzen sich beide Unternehmen stark für den Umweltschutz und einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen ein. Mit VAUDE hat VILSA-BRUNNEN eine Marke gefunden, die die gleichen Werte vertritt und somit für ein Gewinnspiel perfekt geeignet ist.



Weitere spannende Informationen zu VILSAs neuer Naturkampagne "Spür die Natur" erhalten Sie auf www.vilsa.de/spuer-die-natur/



OTS: Vilsa-Brunnen Otto Rodekohr GmbH & Co.KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109073 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109073.rss2



Pressekontakt: Michael E. Deutschbein Scholz & Friends Hamburg GmbH Tel.: +49 40 37681 201 Mail: michael.deutschbein@s-f.com