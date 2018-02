Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Korrektur am deutschen Aktienmarkt scheint abgeschlossen zu sein. Am Mittwoch erholte sich der DAX in einer kräftigen Aufwärtsbewegung und schloss 1,6 Prozent fester auf 12.590 Punkte. Gestützt wurde das Kursplus durch steigende Notierungen an Wall Street und einen nachgebenden Euro. Die Einigung zwischen CDU/CSU und SPD auf eine neue Große Koalition (GroKo) ließ die Aktienmärkte weitgehend kalt. "Wenigstens ist eine Lösung da", sagte ein Händler. Der Koalitionsvertrag muss noch von der SPD-Basis bewilligt werden.

Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen gewannen Osram 4,7 Prozent. Die DZ Bank zeigte sich angetan, dass dies dem Unternehmen trotz negativer Währungseffekte gelungen sei. Osram habe die negativen Effekte, die weiter gestiegenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie die kurzfristigen Effekte der erweiterten Kapazitäten ausgleichen können.

Deutsche Börse stiegen um 4,1 Prozent. Der massive Anstieg der Volatilität ist eine gute Nachricht für den Börsenbetreiber, da die Anleger gezwungen sind, ihre Portfolios über derivative Produkte abzusichern.

Hannover Rück und Talanx mit guten Zahlen

Hannover Rück übertraf die Prognose für das Konzernergebnis 2017 und war mit der Vertragserneuerung zum 1. Januar 2018 sehr zufrieden. Vor allem mit Blick auf die Erneuerungsrunde und dem bestätigten Ausblick schloss die Aktie 2,2 Prozent fester.

Auch der Versicherungskonzern Talanx (plus 3,2 Prozent) legte seine 2017er Geschäftszahlen vor. Unter anderem dank einer besseren Entwicklung in der Rückversicherung schnitt er etwas positiver ab als geplant und stellte seinen Aktionären eine Dividende "mindestens auf Vorjahreshöhe" in Aussicht.

Deutsche Bank verloren gegen den Trend 0,4 Prozent auf 13,11 Euro. Mainfirst hatte die Aktie auf "Underperformer" gesenkt mit einem Kursziel von 12 Euro. "Daneben wird der Kurs weiterhin von den Spekulationen um den Finanzbedarf des chinesischen Großaktionärs HNA belastet", sagte ein Marktteilnehmer. Adidas stiegen dagegen nach einer Hochstufung durch Mainfirst um 5,3 Prozent.

Delivery Hero legten um 4,9 Prozent zu. Der Umsatz sei wie erwartet kräftig gestiegen und auch beim Auftragseingang habe das Unternehmen geliefert. Auch der Ausblick sei in Ordnung, hieß es im Handel.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 157,7 (Vortag: 210,3) Millionen Aktien im Wert von rund 5,98 (8,69) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und zwei -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.590,43 +1,60% -2,53% DAX-Future 12.583,50 +1,67% -2,09% XDAX 12.593,24 -0,44% -2,09% MDAX 25.884,29 +2,56% -1,21% TecDAX 2.558,92 +3,19% +1,18% SDAX 11.953,35 +2,62% +0,56% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,10% -41 ===

February 07, 2018 11:54 ET (16:54 GMT)

