DAX: Als ob nichts gewesen wäre…

Am Dienstag hatten sich bereits die US-Märkte von ihren jüngsten Kursstürzen erholen können. Am heutigen Mittwoch folgte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008).

Das war heute los. Börsianer hatten gleich mehrfach Grund, erleichtert zu reagieren. Neben der Erholung der US-Märkte, haben sich die SPD, CDU und CSU endlich auf einen Koalitionsvertrag einigen können. Damit sind wir einer Regierungsbildung einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Zudem verlor der Euro weiter an Wert, so dass sich insbesondere die exportstarken deutschen Blue Chips gefreut haben dürften. Trotzdem sollte die Nervosität noch nicht ganz aus den Märkten verschwunden sein. Schließlich dürfte bei dem ein oder anderen einiges von den Crash-Diskussionen der vergangenen Tage übriggeblieben sein.

Das waren die Tops & Flops. Die gute Marktstimmung konnten heute adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) und ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) besonders gut nutzen. Beide DAX-Titel schossen zeitweise um mehr als 5 Prozent in die Höhe. Die adidas-Aktie profitierte unter anderem von einem positiven Analystenkommentar. Nachdem die Aktie des größten europäischen Sportartikelherstellers lange Zeit zu den absoluten Überfliegern in der ersten deutschen Börsenliga gehört hatte, verlor das Papier in der zweiten Jahreshälfte 2017 an Schwung. Nun soll die Kursrallye weitergehen. Allerdings wird dies schwierig, wenn sich das Gesamtmarkumfeld so unbeständig wie in den vergangenen Tagen präsentieren sollte.

