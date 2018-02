Die Gemeinschaftswährung beschleunigte ihre Verluste in den letzten Stunden. So rutschte der Eurokurs unter die Marke von 1,2300 und markierte mit 1,2280 den tiefsten Stand seit 23. Januar. Das Paar steht unter Druck, nachdem es einige Schlüsselunterstützungen unterschritt, so dass nun weitere Verluste drohen könnten Ein stärkerer US-Dollar schob den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...