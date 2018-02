Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union (MIT), Carsten Linnemann, hat sich unzufrieden mit der Verteilung der Ministerien im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD gezeigt. "Die Verteilung der Ressorts lässt jede Ausgewogenheit vermissen", sagte Linnemann dem Westfalen-Blatt. "Dieses deutliche Ungleichgewicht zulasten der Union und zugunsten der SPD ist bitter und wird lange in den Kleidern bleiben", erklärte der CDU-Politiker.

Kritik hat auch der CSU-Mittelstandspolitiker Hans Michelbach geäußert. Er sagte in Statements zu Journalisten vor einer Sitzung der Unions-Fraktion über den Koalitionsvertrag, die SPD habe eine erneute große Koalition mit CDU und CSU an eine Übernahme des Finanzressorts geknüpft. "Die SPD hat diese Ressortabdeckung zur Bedingung für eine Koalition gemacht", sagte Michelbach. "Das Finanzministerium als Schlüsselministerium abzugeben, ist alles andere als zufriedenstellend", betonte er. Allerdings habe auch die Union Ministerien, in denen sie Impulse setzen könne.

