Die Mechanismen in Frankreich, Belgien, Polen, Italien, Griechenland und Deutschland entsprechen damit den EU-Beihilferichtlinien, so die Einschätzung der Kommission. In Deutschland müssen die Netzbetreiber die genaue Menge der benötigten Netzreserve von maximal zwei Gigawatt alle zwei Jahre neu ermitteln.Die EU-Kommission hat am Mittwoch sechs Kapazitätsmechanismen im Hinblick auf die EU-Beihilfevorschriften genehmigt, darunter auch den deutschen. Die Mechanismen würden einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten und dabei den Wettbewerb im Binnenmarkt bewahren, teilte die Kommission dazu ...

