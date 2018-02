Berlin (ots) - Zähe Verhandlungswochen liegen hinter der SPD - nun ist es vollbracht. Ein Koalitionsvertrag für die Neuauflage einer Großen Koalition liegt vor. Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende von Die Linke, sagt: "Mit diesem Koalitionsvertrag schaufelt sich die SPD ihr eigenes Grab." Martin Schulz, Vorsitzender der SPD, ist sich sicher: Der Koalitionsvertrag trägt "in einem großen Maße auch sozialdemokratische Handschrift." Welche Aussage ist richtig? Ist die neue GroKo wirklich ein 'Weiter so' der bisherigen Politik oder verkauft die SPD in einer Großen Koalition ihre Ideale? Welche Gründe gibt es dafür, dass SPD-Mitglieder für die GroKo stimmen sollen? Und wird Deutschland unter der neuen Regierung aus CDU/CSU und SPD wirklich weniger sozial?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Christine Lambrecht, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, und Gesine Lötzsch, Haushaltspolitische Sprecherin von Die Linke im Bundestag.



