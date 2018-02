Frankfurt (ots) - Den größten Coup haben die Sozialdemokraten bei der Verteilung der Ministerien gelandet: Dass es gelingen würde, das Außen- und das Finanzministerium zu bekommen, hatten viele bezweifelt. Für unmöglich hatten fast alle gehalten, sich zusätzlich auch noch das Arbeitsministerium zu sichern. Das ist eine verhandlungspolitische Meisterleistung der SPD. Und ein schwaches Bild für Angela Merkel. Das sind doch nur Ämter, wird jetzt manch einer einwenden. Und: Es müsse um Inhalte gehen, nicht um schicke Dienstwagen. Diesen Kritikern kann die Parteiführung mit Recht entgegenhalten, das mit wichtigen Ministerien echte Gestaltungsmacht verbunden ist. Der Finanzminister ist neben der Kanzlerin die wichtigste Person im Kabinett - gegen ihn kann nicht erfolgreich Politik gemacht werden. Das gilt gerade für die Europapolitik, in der Martin Schulz als Außenminister etwas bewegen will.



