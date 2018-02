München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 10-minütigen "Brennpunkt" vom ARD-Hauptstadtstudio aus:



7. Februar 2018, 20:15 Uhr



Brennpunkt: Neue GroKo, neue Köpfe Moderation: Thomas Baumann



Fünf Monate hat es insgesamt gedauert - jetzt scheint eine Lösung in Sicht. Nach schwierigen Koalitionsverhandlungen wird es wahrscheinlich eine weitere Große Koalition geben. Aber heißt das auch, dass es eine neue Politik gibt? Der Start in eine dritte Runde war weder geplant noch gewollt. Jetzt sollen wieder die zusammen regieren, die eigentlich nicht mehr zusammengehören wollten. Ein Neustart? Jedenfalls sind es nur wenige neue Köpfe, eine sehr kompromissbereite Kanzlerin und eine SPD, die seit Monaten durchgerüttelt wird und vielleicht nach einer neuen Führung sucht.



Zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen sendet Das Erste im Anschluss an die "Tagesschau" eine 10-minütige Sondersendung aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Moderiert wird der ARD-Brennpunkt von Thomas Baumann, stellvertretender Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen. Er begrüßt die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und Partei-Vize, Manuela Schwesig, sowie Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident von Sachsen.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Ulla Fiebig



