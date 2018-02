Liebe Leser,

die Aktie von Microsoft präsentiert sich trotz der Schwäche an den US-Märkten in diesen Tagen relativ stabil. Auch am Mittwoch geht es stellenweise gleich um über 4 % nach oben. Insofern ist die Aktie einer der Top-Performer in diesen Tagen, Charttechniker gehen von neuen Rekordläufen aus. Konkret: Der Wert befindet sich ohnehin in einem charttechnischen Aufwärtsmodus. Dabei jedoch ist die Aktie in der vergangenen Woche mit einem Abschlag von etwa gut 3 % gehörig ins Straucheln ... (Frank Holbaum)

