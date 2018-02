mid Berchtesgaden - Was ist das Geheimnis von Volvo? Der schwedische Premium-Hersteller verkaufte 2017 rund um den Globus mehr Fahrzeuge denn je zuvor. Mit einer Steigerung von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr hat Volvo ein Allzeithoch geschafft. In Zahlen bedeutet das: weltweit 571.577 abgesetzte Pkw. Die Volvo Car Germany GmbH konnte als Importeur in Deutschland insgesamt 40.857 Fahrzeuge zulassen. Dies entspricht einem Plus von 2,3 Prozent und bedeutet einen Zuwachs im vierten Jahr in ... (Robert Sasse)

