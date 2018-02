FRANKFURT (Dow Jones)--Das Aufsichtsrats-Präsidium des Autobauers Volkswagen hat sich in der Aufklärung der Tierversuche mit Affen an Abgasen einen Zwischenbericht vom Vorstand geben lassen. Die Untersuchungen liefen unter Hochdruck, teilte das Unternehmen mit. In der kommenden Aufsichtsratssitzung am 23. Februar werde dazu der Vorstand erneut umfassend Bericht erstatten. Vorläufige Schlussfolgerungen seien bis dahin nicht zielführend.

February 07, 2018 12:53 ET (17:53 GMT)

