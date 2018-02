BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chef Martin Schulz hat offiziell seinen Rücktritt vom Parteiamt angekündigt. Als Nachfolgerin schlage er SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles vor, erklärte Schulz am Mittwochabend in Berlin. Gleichzeitig kündigte Schulz an, dass er in einer neuen Regierung Außenminister werden wolle. Als solcher wolle er sich "der Aufgabe der EU-Erneuerung widmen".

Schulz zufolge soll ein Sonderparteitag einberufen werden, wenn der Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag durchgeführt worden ist. Nahles solle sich dann zur Wahl stellen und bis dahin den Parteivorsitz kommissarisch führen. Der Mitgliederentscheid läuft vom 20. Februar bis 2. März, am 4. März soll das Ergebnis bekanntgegeben werden.

Auf die Frage, warum der amtierende Außenminister Sigmar Gabriel nicht mehr dem neuen Kabinett angehören soll, antwortete Schulz knapp: Gabriel habe eine "sehr gute Arbeit als Außenminister geleistet, aber ich habe mich entschieden, in die Bundesregierung einzutreten und zwar als Außenminister".

Der SPD-Vorstand empfahl Schulz zufolge seinen Parteimitgliedern "mit breiter Mehrheit" die Annahme des Koalitionsvertrages mit der Union. Es werde darüber "eine lebhafte Diskussion" in der SPD geben, sagte Schulz. Er sei aber optimistisch, "dass wir eine breite Mehrheit überzeugen können".

February 07, 2018

