FRANKFURT (Dow Jones)--Die zweitägigen Tarifverhandlungen für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG sind am Abend in der zweiten Runde in Berlin ohne einen Durchbruch vertagt worden. "Wir sind einen ersten Schritt vorangekommen, aber der Weg ist noch lang", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis nach dem Ende der Verhandlungsrunde. Die Tarifvertragsparteien vereinbarten eine Fortsetzung der Gespräche am 19. und 20. Februar 2018 in Wiesbaden.

Verdi fordert eine lineare Erhöhung der Einkommen und Ausbildungsvergütungen um 6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Überdies soll eine tarifvertragliche Wahlmöglichkeit geschaffen werden, wonach der einzelne Beschäftigte einen Teil der zu vereinbarenden Tariferhöhung in freie Zeit umwandeln kann.

February 07, 2018 13:32 ET (18:32 GMT)

