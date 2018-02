Unser Korrespondent in Zürich hat neulich darüber geschrieben, wie penibel in der Schweiz Müll getrennt wird. Davon kann der Kollege in Istanbul nur träumen. Abfall ist in der Türkei nur eins: eine Last. Eine Replik.

Lieber Michael, dein Artikel über Müll in der Schweiz hat mich traurig gemacht. Nicht, weil ihr in der Schweiz den Papiermüll auf DIN-A4-Format falten müsst, damit die Müllabfuhr ihn überhaupt mitnimmt. Sondern weil ich in meiner Wahlheimat Istanbul davon nur träumen kann. Die Megametropole am Bosporus hat ein Abfallproblem. Allerdings nur für mich, denn die meisten Türkinnen und Türken stört der Müll überhaupt nicht. Sie schmeißen ihn einfach dorthin, wo er sie nicht mehr stört.

Auch hier geht es mit den Müllsäcken los. In Zürich muss man spezielle "Züri-Säcke" für rund 17 Euro pro Zehnerpaket kaufen?! Da lach' ich drüber. Die einzigen Mülltüten, die überhaupt mehr als drei Teile Müll aufnehmen können, ohne zu zerreißen, sind die gelben Einkaufstüten vom Billig-Discounter "Sok" (gesprochen "Schock"). Aber auch ohne Schock-Tüten würde ich über die Runden kommen. Wer seinen Abfall loswerden will, legt ihn einfach vors Haus - in Tüten, Pappkartons oder einfach so auf den Bürgersteig. Die Müllabfuhr wird schon irgendwann kommen und ihn mitnehmen.

Ich bin in Köln aufgewachsen und habe in der Grundschule gelernt, wie man Müll trennt. Vor allem aber bekam ich beigebracht, einigermaßen ressourcenschonend mit der Umwelt umzugehen. Das Pausenbrot kam in die wiederverwendbare Tupperbox, Glasflaschen in den Glasmüll. Wenn doch mal Müll übrigbleibt, behält man ihn so lange in der Hand, bis man an einer Mülltonne vorbeikommt.

Und in Istanbul? Auf der autofreien Einkaufsmeile Istiklal laufe ich regelmäßig um kleine Müllberge herum. Mülltonnen gibt es dort keine. Das hat zwar auch einen relevanten Hintergrund: Abfalleimer sind perfekte Orte für Bomben. Auf der Istiklal laufen jeden Tag hunderttausende Leute entlang, sie wären ein für Terroristen ideales Terrorziel. Also schmeißen die Leute alles, was sie nicht gebrauchen können, auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...