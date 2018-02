Alexander Wolfgring wird die österreichische AVZ-Stiftung auch im neuen Aufsichtsrat der UniCredit vertreten, die der Aktionärsversammlung am 12. April vorgestellt wird. Die Liste mit den neuen Aufsichtsratsmitgliedern wurde von UniCredit am Mittwochabend veröffentlicht.Die Bank-Austria-Mutter will ihren Aufsichtsrat ...

