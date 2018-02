TORONTO (dpa-AFX) - Der kanadische Warenhauskonzern Hudson's Bay Company (HBC) will seine deutsche Warenhaustochter Kaufhof nicht an den österreichischen Karstadt-Eigentümer Signa verkaufen. Der HBC-Aufsichtsrat habe ein entsprechendes Signa-Angebot einstimmig abgelehnt; daraufhin habe Signa die Offerte zurückgezogen, teilte HBC am Mittwoch in Toronto mit. Damit ist eine wiederholt diskutierte deutschen "Warenhaus AG" mit Kaufhof und Karstadt unter einem Dach vom Tisch. Das Signa-Angebot sei nicht im Interesse der HBC-Aktionäre, befanden die Aufsichtsräte. Es liege beträchtlich unter dem eigentlichen Wert des deutschen Geschäftes und damit verbundener Immobilienwerte. Zum anderen äußerte das Gremium Zweifel an der Finanzierung des Angebots./kf/DP/he

ISIN CA4442181018

