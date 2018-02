Eine Idee, sein Depot gegen etwaige weitere Kursverluste an den Börsen abzusichern, sind Spekulationen auf fallende Kurse. Vier Aktien, die reif für einen Absturz sind.

Eine wenn auch etwas wagemutige Idee, sein Depot gegen etwaige weitere Kursverluste an den Börsen abzusichern, sind Spekulationen auf fallende Kurse. Und zwar von Aktien, die analytisch überteuert sind. Visionäre Erwartungen und Extrembewertungen finden sich nicht nur im Technologiesektor, sondern auch in vermeintlich defensiven Branchen wie Getränke und Pharma. Vier Aktien, die reif für einen Absturz sind.

Netflix

Netflix sei eine der am meisten überbewerteten Aktien im Technologiesektor, sagt der einflussreiche Investor Paul Wick, der aus dem Silicon Valley heraus die Anlagestrategie des sechs Milliarden Dollar schweren Columbia Seligman Communications & Information Fund steuert. Das 2018er-Kurs-Gewinn-Verhältnis des an der Börse mit 110 Milliarden Dollar bewerteten Streamingdienstes erreicht den Faktor 95. Unbestritten ist der geschäftliche Erfolg. Netflix hat weltweit inzwischen mehr als 100 Millionen Abonnenten. Doch der Erfolg lockt Konkurrenten an. Google und Facebook bauen ihre Videoangebote aus, Apple will stärker in die Produktion von Serien und Spielfilmen einsteigen. Und Amazon steht mit seinem Videoservice Prime bereits im direkten Wettbewerb.

Tesla

Tesla hat ein hochspekulatives Rating bei Standard & Poor's von B-. Seit dem Börsengang 2010 legte ...

