Diligent Corporation präsentiert DiligentGovernance Cloud die einzige integrierte und sichere Enterprise-Governance-Management-Lösung, die Organisationen in die Lage versetzt, die branchenweit beste Corporate Governance zu erzielen. Da die Organisationen immer komplexer werden und die Anforderungen an Regulierung und Compliance immer strenger ausfallen, befähigt Governance Cloud nun Board-Mitglieder und Führungskräfte, die Risiken effektiv zu mindern und dem Anforderungsprofil in den Vorstandsetagen und darüber hinaus besser zu entsprechen.

Mit Blick auf Governance-Strategien und -Aktivitäten, die für die Mehrzahl der heutigen Unternehmen höchste Priorität genießen, konnte Diligent feststellen, dass die meisten Angebote für GRC (Governance, Risikobewältigung und Compliance) auf dem Markt zu sehr auf Risiken und Compliance fokussiert sind und den Bereich Governance unberücksichtigt lassen. Aufgrund dieser Lücke sind Führungskräfte und Board-Mitglieder in einer schwachen Position, die eine Schädigung des Rufes und negative Auswirkungen auf das Unternehmen nach sich ziehen kann. Mit der Einführung von Governance Cloud schließt Diligent nun diese Lücke, indem sein Angebot bei der Schaffung der ersten umfassenden Enterprise-Governance-Management-Lösung erweitert wird.

"Die Einsätze für Führungskräfte und Board-Mitglieder waren noch niemals höher, um kritische Themen zu bewältigen, wie beispielsweise die Eindämmung von Cyber-Risiken, Regulierungen, Unternehmenskultur und -ethik sowie der konstante Druck, das Geschäftsergebnis zu verbessern", erklärte Brian Stafford, CEO der Diligent Corporation. "Wir wissen, dass unsere Kunden ein erweitertes Lösungsangebot benötigen, um die umfassenden Aufgaben der Corporate Governance einfacher zu digitalisieren und sicher zu bewältigen. Governance Cloud von Diligent ist unsere Antwort auf die Nachfrage des Marktes nach einer sicheren und vollständig integrierten Lösung."

Nach jahrzehntelanger Erfahrung als Marktführer und mit mehr als 12.000 Kunden und 400.000 Anwendern aus Reihen der Board of Directors und aus Kreisen von Führungskräften rund um den Globus, hat Diligent die beiden vergangenen Jahre aufgewendet, um gemeinsam mit Kunden die unterschiedlichen Komponenten von Governance Cloud zu entwickeln. Dieses umfassende Angebot wurde konzipiert, um den stetig wachsenden Anforderungen im Hinblick auf sicheren Zugang zu Board-Informationen, Secure Messaging, integrierter Compliance, Board Evaluation und Entity-Management gerecht zu werden. Governance Cloud ist die einzige Lösung, die den wachsenden Anforderungen führender Organisationen an die Governance gerecht wird.

Deven Parekh, Managing Director bei Insight Venture Partners, der im Jahr 2016 eine Partnerschaft mit Diligent bildete, um die Privatisierung des Unternehmens voranzubringen, und führender Technologieinvestor, erklärte: "Als Mitglied des Board of Directors einer Reihe von Unternehmen unterschiedlicher Größen weiß ich aus eigener Erfahrung, dass noch immer Tools fehlen, die Board-Mitgliedern die Möglichkeit bieten, besser über das Geschäft informiert zu sein und bessere Einsicht in vorhandene Risiken und die Compliance zu bekommen. Wir sind äußerst erfreut über die ungebrochene Innovationskraft von Diligent bei der Bereitstellung von Lösungen, die eine deutliche Marktlücke bei der Suche nach einer zielgerichteten Governance-Lösung schließen."

Organisationen sind in der Lage, mit der Kernanwendung Diligent Boards zu beginnen und sich im Laufe der Zeit mit Governance Cloud weiterzuentwickeln oder direkt mit der generelleren Governance Cloud Lösung zu beginnen. Die gegenwärtigen Kunden, die von "Fortune 500"-Unternehmen bis zu kleineren Unternehmen in der Wachstumsphase reichen und die Bereiche Finanzdienstleistungen und Technologie bis hin zu Ausbildung und Gemeinnützigkeit umfassen, erhalten nahtlosen Zugang zur gesamten Breite des Governance Cloud Angebots, das von dem preisgekrönten Kundendienst von Diligent zusätzlich unterstützt wird.

Durch die Zusammenführung aller Angebote von Diligent ermöglicht Governance Cloud den vollständig sicheren, zentralisierten Zugang zu Informationen unterschiedlicher Board of Directors und Führungsteams sowie den Aufbau einer vertrauenswürdigen Plattform für digitale Kommunikation und Zusammenarbeit.

Governance Cloud wird durch den beispiellosen Kundendienst, die benutzerfreundliche Technologie und das erworbene Vertrauen der Kunden zusätzlich unterstützt.

Über Diligent

Diligent ist der führende Anbieter sicherer Lösungen im Bereich der Corporate Governance und der Zusammenarbeit für Board-Mitglieder und Führungskräfte. Über 12.000 Kunden in mehr als 90 Ländern und auf allen sieben Kontinenten verlassen sich auf Diligent, um sicheren Zugang zu Board-Informationen bis hin zu Secure Messaging, integrierter Compliance, Board-Evaluation und Entity-Management zu erhalten. Governance Cloud ist die einzige Lösung, die den sich entwickelnden Governance-Anforderungen führender Organisationen gerecht wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.diligent.com

Über Insight

Insight Venture Partners ist ein führendes, global agierendes Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen, das in stark wachsende Technologie und Softwareunternehmen investiert, die in ihrer Branche transformative Veränderungen vorantreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat Insight mehr als 18 Milliarden US-Dollar beschafft und in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Insight hat es sich zur Aufgabe gemacht, visionäre Führungskräfte zu finden, sie finanziell zu fördern und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Insight bietet ihnen praktisches Wachstums-Know-how für langfristigen Erfolg. Weitere Informationen über Insight und seine Investitionen finden Sie unter www.insightpartners.com oder folgen Sie uns auf Twitter @insightpartners.

