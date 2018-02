Kritiker missen im neuen Lufthansa-Logo das traditionelle Gelb. Konzernchef Carsten Spohr verteidigt die Neugestaltung - mit einer emotionalen Begründung.

Carsten Spohr ist Kritik gewohnt. In seinen gut dreieinhalb Jahren an der Spitze von Lufthansa musste er davon viel einstecken - von Tarifpartnern wegen seiner Sparmaßnahmen etwa, von Kunden wegen der Service-Qualität und - ganz besonders tragisch - zum Teil auch von den Anwälten der Hinterbliebenen des fürchterlichen Germanwings-Absturzes im März vor drei Jahren. Dass er sich nun allerdings auch noch wegen des Aussehens eines schnöden symbolisierten Kranichs rechtfertigen muss, das hätte sich der Lufthansa-Chef wohl kaum träumen lassen.

Doch er muss. In der gewaltigen A380-Wartungshalle des Frankfurter Flughafens feiert Lufthansa mit einem großen Festakt das Markenlogo des Konzerns. Denn es wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Bei so einem runden Geburtstag muss der Chef viele Hände schütteln. Mehr als 2000 Gäste sind gekommen, die meisten sind Mitarbeiter, aber auch Topkunden und Partner der "Hansa" sind dabei. Auch in München wird gefeiert. Und die Gäste sollen noch was anderes bejubeln: das überarbeitete Logo.

Doch das neue Design, in den letzten Tagen schon über soziale Medien oder auch im Bordmagazin vorgestellt, stößt auf durchaus geteiltes Echo. Auch im neuen Outfit prangt zwar der Kranich am Leitwerk der Jets, er ist aber etwas leichter geworden. Und statt auf einem gelben Hintergrund - in Lufthansa-Kreisen gerne Spiegelei genannt - befindet sich der Vogel nun komplett in einer blauen Umgebung, die künftig große Teile des Hinterteils der Flugzeuge bedeckt. Mutlos sei der neue Entwurf, sagen die einen, die Farbe Blau einfach nur langweilig, ...

