Halle (ots) - Fast zeitgleich zu den Eichstätter Eskapaden wurde die Misswirtschaft der katholischen Schulen in Hamburg bekannt. Viel zu geringe Rücklagen haben das Diaspora-Bistum an den Rand des Ruins gebracht. Dass die Kirchen wieder und wieder in solche Situationen geraten, ist kaum mehr erklär-, geschweige denn entschuldbar. Als größtes Hindernis erweisen sich Kirchhof-Egoismus und episkopaler Eigensinn. In den 27 deutschen Bistümern darf jeder Bischof sich als Mini-Papst aufführen. Es gibt keine überdiözesanen Kontrollinstanzen, umgekehrt aber auch nur eine marginale gemeinsame Vermögensverwaltung.



