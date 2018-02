European DataWarehouse (ED) kündigt eine neue Initiative zur Unterstützung der Entwicklung der Märkte für notleidende Kredite (Non-Performing Loans, NPL) und der Datentemplates der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) an.

Ab Februar bis Ende Juni 2018 wird ED Testdateien für NPLs gemäß den von der EBA entwickelten Templates, die auf dem Meldewesen aufbauen, sammeln.

Im Dezember 2017 veröffentlichte die EBA im Rahmen eines speziellen Mandats der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates die Templates, die es den Banken ermöglichen sollen, vergleichbare und standardisierte Daten über NPLs bereitzustellen, um den Bedürfnissen von Investoren und anderen Marktteilnehmern gerecht zu werden. Die Templates etablieren ein einheitliches EU-Datenformat für die Prüfung, Due Diligence und Bewertung von NPL-Transaktionen. Die EBA-Templates sind integraler Bestandteil des Aktionsplans der Europäischen Kommission für den Abbau von NPL in Europa und zielen auf die Weiterentwicklung von Sekundärmärkten ab.

Durch die Bereitstellung einer einheitlichen Plattform für die Sammlung von Testdaten bietet ED Banken, Dienstleistern und anderen Marktteilnehmern die Möglichkeit, sich mit den EBA-Templates vertraut zu machen, insbesondere mit Meldepflichten auf Einzelkreditebene für private Hypotheken und Kredite an kleine und mittlere Unternehmen.

Christian Thun, CEO von ED, kommentierte die Entwicklungen mit den Worten:

"Wir begrüßen die Einführung der standardisierten NPL-Templates durch die EBA, die verschiedene Felder zur Verbesserung der Datenverfügbarkeit, -qualität und -vergleichbarkeit enthalten. Aufbauend auf der Erfahrung mit ABS kann ED sein Wissen und seine Fähigkeiten in eine Plattform für das Testen von NPL-Daten einfließen lassen, während NPL-Marktteilnehmer die Möglichkeit haben, sich mit den EBA-Templates vertraut zu machen."

Die EBA hat im Hinblick darauf Folgendes festgelegt:

"Ein breiter Einsatzder Templates soll zu einer Ausweitung der Investorenbasis beitragen, die Einstiegsbarrieren für potenzielle Anleger senken, die Datenqualität und -verfügbarkeit verbessern, die Preisfindung vereinfachen und die Entwicklung von NPL-Sekundärmärkten stärken.1

Hinweise für Redaktionen

European DataWarehouse (ED) ist das erste Daten-Repository in Europa für die zentrale Sammlung, Validierung und Verbreitung von detaillierten, standardisierten und assetklassenspezifischen Einzelkreditdaten für Asset-Backed Securities (ABS) sowie private Whole-Loan-Portfolios. ED speichert Einzelkreditdaten und die entsprechende Dokumentation für Investoren und andere Marktteilnehmer. In seiner Funktion als Marktinfrastruktur und im Auftrag des Eurosystems verfolgt ED das Ziel, die Transparenz zu erhöhen und das Vertrauen in den ABS-Markt wiederherzustellen. Mithilfe der Daten von ED sind Nutzer in der Lage, die zugrundeliegenden Portfolios effizienter zu analysieren und systematisch zu vergleichen.

ED führt zurzeit Daten über mehr als 1160 öffentlichen ABS-Transaktionen in ganz Europa.

Aktuelle Updates von European DataWarehouse finden Sie auf LinkedIn, Twitter oder YouTube bzw. auf der Website von ED

1 https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-its-standardised-data-templates-as-a-step-to-reduce-npls

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180207006101/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter:

European DataWarehouse GmbH

Jasmin Abdel

Marketing Communications Manager

Tel. 49 (0) 69 50986 9326

E-Mail: jasmin.abdel-fattah@eurodw.eu