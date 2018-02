NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach einem freundlichen Start in die Verlustzone gedreht. In allen Laufzeiten legten die Renditen entsprechend zu.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte, woraufhin ihre Rendite auf 2,13 Prozent stieg. Fünfjährige Papiere sanken um 4/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,57 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen büßten 11/32 Punkte auf 94 30/32 Punkte. Ihre Rendite stieg auf 2,84 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 31/32 Punkte auf 92 28/32 Punkte und rentierten mit 3,12 Prozent./ck/he

AXC0313 2018-02-07/21:10