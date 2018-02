Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach einem freundlichen Start in die Verlustzone gedreht. In allen Laufzeiten legten die Renditen entsprechend zu.Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte, woraufhin ihre Rendite auf 2,13 Prozent stieg. Fünfjährige Papiere sanken um 4/32 Punkte auf 99 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...