Stuttgart (ots) - Was Bundeskanzlerin Angela Merkel als Grundlage für eine stabile Regierung bezeichnet, ist für die CDU ein personalpolitischer Unterwerfungsakt - zumal sich auch die CSU mit dem von Horst Seehofer geführten und um die spannenden Bereiche Heimat und Bau erweiterten Innenministerium sowie den Ressorts Verkehr/Digitales sowie Entwicklung hochzufrieden zeigt. So gern sich die CDU im Glanz der Kanzlerin sonnt, so sehr hat Merkel ihre Partei mit der Ressortvergabe enttäuscht. Die entscheidenden Köpfe der neuen Bundesregierung werden künftig von der SPD gestellt. Die CDU wird im Vergleich zur SPD zwar geordneter, aber keineswegs gelassener in die große Koalition starten. Die letzte Lust auf den Neuanfang hat Merkel ihr eiskalt genommen.



