NEW YORK (dpa-AFX) - Der auf den Bermudas beheimatete Versicherer XL Group stößt Kreisen zufolge auf Interesse bei Vertretern der Konkurrenz. Dabei sei auch die deutsche Allianz, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Interesse von Konkurrenten an einer Übernahme des an der Börse mit etwa zehn Milliarden US-Dollar bewerteten Unternehmens sei allerdings vorläufig und müsse nicht notwendigerweise zu einem Abschluss führen. Vertreter von XL und Allianz hätten die Angelegenheit nicht kommentieren wollen.

Die Aktionäre von XL Group feierten dennoch schon etwas vor. Die Aktie ging mit einem kräftigen Aufschlag von zwölfeinhalb Prozent aus dem New Yorker Handel. Der Kurs des Allianz-Papier reagierte im nachbörslichen Geschäft hingegen kaum./he

ISIN DE0008404005

AXC0317 2018-02-07/22:23