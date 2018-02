Der Dax beendete seinen Handel am Mittwoch bei 12.590 und somit 197 Punkte über dem Schlusskurs 12.392 vom Dienstag. Das Tief lag bei 12.414, das Hoch wurde bei 12.651 eingebucht. Dax eröffnete am Mittwoch mit 86 Punkten Gap bei 12.478 den Handel. Nach einem Rücklauf an 12.414 nutzten wir den Rücklauf und starteten kurz vor der MOB Marke 12.488 einen Long Trade bei 12.462. Bei 12.606 versilberten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...