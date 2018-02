Die QNB Group, das größte Finanzinstitut in der Region Naher und Mittlerer Osten und Afrika, hat den erfolgreichen Abschluss der Syndikatsbildung für seine vorrangige unbesicherte Darlehensfazilität über drei Jahre in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar bekanntgegeben. Die Syndikatsbildung wurde von 21 internationalen Banken unterstützt, und die Fazilität wurde aufgrund starker Nachfrage auf dem Markt vergrößert. Die neue Darlehensfazilität soll für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden.

Für die Syndikatsbildung liegt vollständiges Underwriting durch neun Underwriter vor, namentlich Bank of America Merrill Lynch International Limited (BAML), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch, Intesa Sanpaolo S.P.A., QFC Branch, Mizuho Bank Ltd. (Mizuho), Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation und United Overseas Bank Limited. BAML wurde als Koordinator für die Dokumentation mandatiert, während Mizuho als Koordinator für die Syndikatsbildung und Facility Agent mandatiert wurde.

Die Gruppe hat ferner bekanntgegeben, dass sie das frühere Darlehen, eine syndizierte Anleihe in Höhe von 3,0 Milliarden US-Dollar, bereits vollständig zurückgezahlt hat, bevor die obengenannte neue Darlehensfazilität ausgegeben wurde.

Ali Al-Kuwari, CEO der QNB Group, erklärte: "Die QNB Group freut sich sehr über die erfolgreiche Neufinanzierung und die Vergrößerung der bestehenden syndizierten Darlehensfazilität. Dies spiegelt die starke Nachfrage bei den führenden internationalen Banken wider, die weiterhin mit der QNB Group zusammenarbeiten möchten. Dies spiegelt außerdem das Vertrauen der Investorengemeinschaft in die Strategie der Gruppe und in die Stärke unserer finanziellen Position insbesondere nach der kürzlichen Bekanntgabe unserer soliden Finanzergebnisse für das Jahr 2017 wider."

Über QNB

Die Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (QNB Group) wurde 1964 als erste Geschäftsbank des Landes gegründet, die sich in katarischem Eigentum befindet. Die Beteiligungsverhältnisse sind aufgeteilt zwischen der Qatar Investment Authority (50 %) und den verbleibenden Anteilen (50 %), die Mitgliedern der Öffentlichkeit gehören. Die QNB Group hat sich Zug um Zug zur größten Bank in Katar und zum größten Finanzinstitut im Nahen und Mittleren Osten und Afrika entwickelt. Die Unternehmensgruppe ist durch ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften jetzt in mehr als 31 Ländern auf drei Kontinenten präsent und bietet ein umfassendes Angebot an fortschrittlichen Produkten und Dienstleistungen an. Die Bank beschäftigt etwa 28.200 Mitarbeiter, die an mehr als 1.230 Standorten tätig sind, und betreibt ein Netzwerk von mehr als 4.300 Bankautomaten. Die Bank zählt zu den regionalen Banken mit den höchsten Ratings; sie kann auf die langfristigen Kredit-Ratings A/Aa3/A+ von Standard Poor's, Moody's bzw. Fitch verweisen.

