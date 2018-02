Die US-Regierung will Russland durch Aufrüstung abschrecken. Das ist fahrlässig, meint der Atomexperte James M. Acton im Interview.

James M. Acton ist Nuklearexperte beim Washingtoner Thinktank Carnegie Endowment for International Peace.

Herr Acton, die US-Regierung von Donald Trump hat eine Nuklearstrategie vorgelegt. Was unterscheidet sie von den Konzepten seiner Vorgänger?

Einige Formulierungen in der Strategie sind absichtlich unpräzise gehalten, das erhöht die Drohkulisse. Zum Beispiel führt der Bericht an, die USA zögen unter "extremen Umständen" den Einsatz von Nuklearwaffen in Erwägung, wenn "zentrale Sicherheitsinteressen" gefährdet seien. Die USA haben sich immer die Möglichkeit offen gehalten, auf nicht-nukleare Bedrohungen mit nuklearen Mitteln zu reagieren. Trumps Strategie geht aber noch einen Schritt weiter. Sie listet konkrete Beispiele für nicht-nukleare Angriffe auf, die eine atomare Vergeltung nach sich ziehen könnten.

Zum Beispiel?

Ein sensibles Ziel wäre die nukleare Befehlskontrolle, dazu gehören Satelliten oder Kommunikationskanäle der Streitkräfte. Aber ich habe Sorge, dass die neue Nuklearstrategie ein gefährlicher Bluff ist. Nehmen wir an, Russland oder China zerstören einen US-Satelliten. Das wäre ein hoch aggressiver Akt, ich möchte das nicht herunterspielen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...