ISTANBUL (Türkei) und NEW YORK (USA), 8. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI Tab Food Investments ("TFI" oder das "Unternehmen") hat heute angekündigt, dass es den zuvor angekündigten Börsengang verschoben hat. TFI wird den Zeitpunkt für den geplanten Börsengang im Rahmen der sich entwickelnden Marktbedingungen weiterhin abwägen.

Eine Registrierungserklärung bezüglich des geplanten Verkaufs dieser Wertpapiere wurde bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde eingereicht, ist aber noch nicht wirksam. Vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Registrierungserklärung dürfen diese Wertpapiere nicht verkauft und darüber hinaus auch keine Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Darüber hinaus dürfen diese Wertpapiere nicht in Ländern oder unter Gerichtsbarkeiten verkauft werden, in oder unter denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder der Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Länder oder Gerichtsbarkeiten rechtswidrig wären.

Die Erstemission wird ausschließlich anhand eines Prospekts erfolgen. Wenn dieser verfügbar ist, können Exemplare des vorläufigen Prospekts zur Erstemission dieser Wertpapiere unter folgenden Adressen bezogen werden:

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, USA; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, USA, Telefonnummer: +1-800-221-1037 oder per E-Mail an: newyork.prospectus@credit-suisse.com oder von Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, USA, Telefonnummer: +1-866-471-2526, Fax: +1-212-902-9316 oder per E-Mail an: prospectus-ny@ny.email.gs.com (mailto:prospectus-ny@ny.email.gs.com).

Über TFI

TFI Tab Food Investments, Inc. ist, an der Zahl der Restaurants gemessen, mit mehr als 1800 Restaurants und über 30000 Angestellten weltweit einer der größten globalen Restaurantbetreiber. In seiner 22-jährigen Unternehmensgeschichte hat TFI sein Portfolio stetig erweitert, das nun ein breites Spektrum von Restaurants im Bereich der Systemgastronomie hauptsächlich in der Türkei und China beinhaltet. Das Markenportfolio des Unternehmens umfasst einige der weltweit bekanntesten Marken für Systemgastronomie, darunter Burger King, Popeyes, Sbarro und Arby's sowie seine eigene Marke, Usta Dönerci.

Kontakt für Medienanfragen:

in der Türkei:

V Emir ISIK

TFI Tab Food Investments

+90 212 310 4899

isik.emir@tabfoods.com (mailto:isik.emir@tabfoods.com)

in den USA:

Richard Jacques / Patricia Graue

Brunswick Group

+1 212 333 3810

TFI@brunswickgroup.com (mailto:TFI@brunswickgroup.com)

