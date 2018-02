Düsseldorf (ots) - Nach Überzeugung des FDP-Vizevorsitzenden Wolfgang Kubicki wird es der großen Koalition nicht gelingen, die großen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zukunftsfragen zu beantworten. "Wer lieber auf Heimat setzt, statt ein Digitalministerium zu errichten, hat die Zeichen der Zeit definitiv nicht erkannt", sagte Kubicki der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Zudem sei das politische Schicksal der Kanzlerin in diesen Koalitionsverhandlungen klar geworden. "Dieser Koalitionsvertrag läutet die Abschiedstournee von Angela Merkel ein", erklärte Kubicki.



